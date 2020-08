Ludovic Orban răspunde acuzațiilor lui Marcel Ciolacu: Desfid toată demagogia găunoasă referitoare la tunuri și țepe în timpul guvernării PNL. Niciodată nu am luat un leu care nu mi s-a cuvenit (VIDEO)

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit miercuri într-o şedinţa comună în care premierul Ludovic Orban a prezentat raportul privind măsurile luate de Guvern pentru limitarea răspândirii coronavirusului, organizarea alegerilor locale şi deschiderea noului an școlar. Marcel Ciolacu, liderul PSD, a acuzat guvernarea PNL că a aruncat țara în haos, a pierdut controlul în lupta cu epidemia de coronavirus și că a distrus economia. În replică, Orban a declarat că Ciolacu a prezentat numai cifre mincinoase, iar datele oficiale arată că Guvernul a sprijinit economia în criza generată de coronavirus și a ajutat oamenii.

Declarațiile premierului Ludovic Orban:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.