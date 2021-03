Ludovic Orban răspunde acuzațiilor PSD: Ei i-au discriminat pe români, împărțindu-i în două categorii - cetățeni din localitățile cu primari PSD și cetățeni din localitățile cu primari de alte culori politice (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, reacționează la acuzațiile reprezentanților PSD, conform cărora Guvernul ar aloca bani cu precădere primarilor care fac parte dintr-unul dintre cele trei partide din coaliție. ”PSD ar trebui să tacă pe subiectul ăsta”, a declarat Ludovic Orban la finalul ședinței PNL, precizând că atunci când erau la putere cei de la PSD au împărțit românii în două categorii: cei din localitățile cu primari PSD și cei din localitățile cu primari din alte partide.

”PSD ar trebui să tacă pe subiectul ăsta, pentru că PSD a alocat banii după culoarea politică a primarilor și a discriminat cetățenii români, împărțindu-i în două categorii: cetățeni români din localitățile cu primari PSD și cetățeni români din localitățile cu primari de alte culori politice. Eu m-aș abține, în locul lor de la declarații politice pe acest subiect pentru că altfel, voi fi nevoit să readuc aminte toate alocările care au fost făcute pe PNDL 1, pe CNI, pe PNDL 2, din Fondul de rezervă al Guvernului și ponderea alocărilor care a fost predominantă către primarii PSD. Nu mai vorbesc de alocările de la Consiliile Județene, care sunt controlate de PSD. Am fost la Vrancea la sfârșitul săptămânii trecute, unde primarii liberalii ni s-au plâns că primeau la sumele de echilibrare 5.000 de lei, în timp ce primarii PSD primeau de ordinul sutelor de mii, dacă nu chiar milioanelor”, a declarat Ludovic Orban.

