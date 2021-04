Ludovic Orban, președinte al Camerei Deputaților și premierul Florin Cîțu au comentat luni, în cadrul unei conferințe de presă, pe marginea tensiunilor dintre PNL și USR PLUS, aprinse după demiterea lui Vlad Voiculescu, de la Ministerul Sănătății.

În opinia lui Orban, atacurile celor de la USR PLUS la adresa premierului sunt nejustificate. Potrivit fostului prim-ministru, autorii acestor atacuri nu mai au ce să caute în componența Guvernului.

„În nicio democrație nu există ministru care să atace premierul. Când face asta, înseamnă că nu vrea să mai facă parte din Guvern și trebuie să plece acasă", a declarat Orban.

Orban și Cîțu cred că reacția USR PLUS ține mai degrabă de lipsa de experiență politică.

„Criza în coaliție este poate prea mult spus. Este o reacție emoțională, care a ținut mai degrabă de lipsa de experiență (...) Premierul a decis să îmbunătățească activitatea într-un domeniu fundamental, al sănătății", a mai transmis Orban.

După demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății, USR PLUS a declanșat o rafală de critici și ironii la adresa PNL, respectiv a lui Florin Cîțu. Printre aceștia, deputatul Iulian Bulai, copreședinții Dacian Cioloș și Dan Barna și ministrul Cătălin Drulă.

Cel din urmă, ministrul Transporturilor, l-a etichetat pe premier drept „zombie politic".

