Ludovic Orban: Răspunderea politică pentru menținerea în funcție a lui Vlad Voiculescu, a partidului care îl susține. Privim îngrijorați modul în care este gestionat Ministerul Sănătății (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că liberalii privesc cu extrem de mută îngrijorare modul în care este gestionată activitatea lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății, iar responsabilitatea politică pentru menținerea lui în funcție îi aparție formațiunii care îl susține.

”Le-am spus foarte clar că răspunderea politică exclusivă pentru menținerea în funcție a lui Vlad Voiculescu aparține partidului care îl susține. Privim extrem de îngrijorați modul în care este gestionat Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății este unul dintre cele mai încercate ministere în condiții de pandemie și în condițiile în care ne confruntăm cu al treilea val. Exigența noastră față de felul în care este gestionat Ministerul Sănătății este maximă”, a spus Ludovic Orban.

