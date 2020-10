Creșele și unitățile after-school pot funcționa în continuare chiar dacă indicele de infectare trece de 3 la mie, a anunțat luni premierul Ludovic Orban, precizând că aceste activități nu intră „sub restricție”.

“Reglementările privitoare la situația modului de organizare a procesului educațional se referă la învățământul și la preșcolari, adică la grădinițe. Cele două trepte, 1 și 3 la mie, nu afectează desfășurarea altor activități, cum sunt activitățile în creșe și activitățile în after school-uri. Nu fac obiectul reglementării",a spus șeful Executivului.

"Sigur că odată cu organizarea cursurilor online, after school-ul nu prea mai poate să funcționeze, pentru că, dacă elevii nu se duc la școală și participă online la procesul educațional, și after school-ul nu va putea funcționa. Dar after school-ul și creșele nu sunt în cadrul reglementării.

În cazul optează să funcționeze, vor funcționa. Nu fac parte din activitățile care intră sub restricții atunci când este depășit indicele de 3 la mie”, a mai spus Ludovic Orban.

Totodată, premierul a precizat că atunci când indicele scade sub 3 la mie, dar nu mai devreme de 14 zile, activitățile care au fost sub restricție, cum sunt școlile și grădinițele, se reiau.

