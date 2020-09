Ludovic Orban: Reintroducem restricții pentru cei care vin din țările care au un nivel de infectare mai mare decât România

Ludovic Orban a vorbit miercuri seară, în cadrul unei conferințe de presă despre reintroducerea măsurilor de protecție împotriva răspândirii noului coronavirus, când vine vorba despre circulația internațională. Premierul a explicat că va propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență reintroducerea măsurii carantinei pentru cei care vin în România din țări în care numărul de infectări este mai mare decât în țara noastră, până când obțin un test COVID negativ.

"Nu am mai actualizat situația țărilor pentru că la nivel european a fost o dezbaterea și am așteptat să se ia o decizie la nivel european privind modalitatea unitară de respectare de introducere a măsurilor privind deplasările în cadrul Uniunii Europene intre țari. Nu s-a luat o decizie, din acest motiv vom decide luni în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgentă să reintroducem restricții pentru țările care au un nivel de infectare superior pe ultimele 14 zile, nivelului din România. Aceste restricții vor fi mai nuanțate pentru cei care vin în România și stau o perioadă de maxim 3 zile, nu se va impune obligația carantinării dacă vin cu un test negativ efectuat cu 48 de ore efectuat înainte de intrarea în tara. Dacă vor să stea mai mult de 3 zile vor avea două variante: carantina pe 14 zile, însă cazul în care doresc să nu stea în carantina, în a cincea zi vor avea posibilitate de efectuare a testului iar în cazul în care testul este negativ la momentul primiri testului negativ vor putea ieși din carantina", a explicat Orban.

