Ludovic Orban: Reiterez solicitarea către partenerii noștri să ne respectăm reciproc, să evităm declanșarea unui război mediatic (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a arătat nemulțumit vizavi de faptul că viitorii parteneri de guvernare au ieșit cu declarații publice despre negocieri, încălcând astfel înțelegerea pe care au avut-o de a se pronunța doar în comun. Fără a se referi la USR-PLUS, Orban a lansat un apel la respect reciproc și la evitarea exprimării „punctelor de vedere partizane” care pot duce la „declanșarea unui război mediatic”.

„Comunic azi public, pentru că sunt nevoit să comunic public, pentru că înțelegerea noastră de a nu comunica decât în comun și doar pe baza unor înțelegeri prestabilite nu a fost respectată.

Din această cauză, comunic acum public.

Reiterez solicitarea către partenerii noștri să ne respectăm reciproc, să dialogăm în cadrul negocierilor, să evităm declanșarea unui război mediatic prin declarații publice în care să susținem puncte de vedere partizane care pot să determine reducerea șanselor de înțelegere”, a susținut Ludovic Orban.

Solicitarea vine mai ales după ce, marți, Dan Barna a anunțat că nu mai insistă să dețină funcția de președinte al Camerei Deputaților, că aceasta ar trebui să-i revină lui Cătălin Drulă, colegul său de partid, iar el, Orban și Kelemen Hunor să devină vicepremieri. Ieșirea publică a copreședintelui USR-PLUS i-a nemulțumit atât pe liebrali, cât și pe reprezentanții UDMR în negocieri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.SURPRIZĂ URIAȘĂ! Cine este, de fapt, câștigătorul Chefi la cutite, sezonul 8