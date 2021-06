Ludovic Orban: Renate Weber a acționat ca un avocat al PSD și a pus în pericol viața și sănătatea românilor / CCR e condusă de Valer Dorneanu care a dat atâtea decizii care nu au nicio legătură cu Constituția (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a insistat, marți, că Renate Weber a fost revocată din funcția de Avocat al Poporului deoarece a încălcat Constituția și legile țării, a acționat ca un avocat al PSD și a pus în pericol sănătatea și viețile oamenilor. Declarația vine în contextul în care Weber a dat în judecată Camera Deputaților și Senatul României pentru că a fost demisă.

Marți, Curtea Constituțională a României urmează să se pronunțe asupra sesizării depusă de PSD și să constate dacă revocarea Renatei Weber a fost sau nu constituțională. Orban a ținut deja să puncteze că instituția e condusă de Valer Dorneanu, „care a dat atâtea decizii care nu au nicio legătură cu Constituția”.

