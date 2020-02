Orban, replică pentru Barna: „Aceste aserțiuni propagandistice sunt contrare realității” (VIDEO)

Ludovic Orban îi dă replica lui Dan Barna, după ce liderul USR a acuzat PNL că a făcut blat cu PSD pentru ca primarii să nu fie aleși în două tururi.

„Știm că există un suport extrem de mare în rândul alegătorilor pentru anticipate. Oamenii vor să aleagă oameni care să îi reprezente cu adevărat. Obiectivul nostru este să câștigăm alegerile în toate localitățile unde se poate.

E o contradicție în atitudinile publice. Pe de o parte ne acuză că cine știe ce năzdrăvănii a făcut USL și pe de altă parte vor să colaboreze cu noi pe alegerile locale.

Obiectivele alegerilor locale sunt în pactul de colaborare și aceste aserțiuni propagandistice sunt contrare realității", a declarat Ludovic Orban.

