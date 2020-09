Ludovic Orban, replică pentru Consiliile Județene nemulțumite că nu au primit sume în plus la rectificarea bugetară: Au bani, nu se pot plânge. Să nu se mai victimizeze (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a ținut să le dea o replică reprezentanților autorităților locale care s-au plâns că nu au primit suficienți bani la rectificarea bugetară din luna august. Acesta a susținut că, spre deosebire de guvernările social-democrate, Executivul PNL chiar a dat bani primarilor PSD. Orban a insistat că sumele au fost distribuite în funcție de necesitățile raportate ale comunităților, indiferent de culoarea politică a primarilor de acolo. Cât despre Consiliile Județene, Ludovic Orban a declarat că acestea au primit sume în plus și dacă tot nu sunt mulțumite, ar face bine să ia bani europeni și să nu se mai victimizeze atât. Declarațiile au fost făcute la Brăila, acolo unde autoritățile s-au plâns că nu au primit bani de la Guvern.

„Spre deosebire de PSD, noi am alocat bani primarilor PSD. E vorba de 480 de milioane. Noi nu am alocat bani către primarii PSD, ci către locuitorii comunităților, indiferent de primar. La municipiul Brăila nu am avut solicitări”, a declarat Orban.

La remarca unui reporter că primarul din Brăila a trimis, totuși, explicații de ce vrea mai mulți bani, premierul a explicat faptul că nu a fost urmată procedura: „Alocările se fac la solicitarea prefectului care, în baza solicitărilor de la autoritățile locale, inițiază un proiect de Hotărâre de Guvern care ajunge la Ministerul Dezvoltării, iar de acolo urmează circuitul de avizare”.

Întrebat de ce nu s-au alocat bani în plus pentru Consiliile Județene, Orban a răspuns că acestea au primit 860 de milioane în timpul negocierilor pentru legea de modificare a rectificării bugetare: „860 de milioane am alocat suplimentar către 41 de Consilii Județene. Deci ele nu se pot plânge că nu au bani. Să se străduiască mai mult să absoarbă fonduri europene, că stau foarte prost. Deci să nu se mai victimizeze”.

Rectificare bugetară cu scandal. Deciziile Guvernului PNL, răsturnate de PSD în Parlament

Guvernul Orban a adoptat în luna august o Ordonanță de Urgență privind rectificarea bugetară. PSD a anunțat că nu e mulțumit de rezultat și că, la ajungerea OUG în Parlamnet, o va modifica radical. Asta s-a și întâmplat, iar marți social-democrații, cu ajutor de la ALDE, Pro România și UDMR, au votat mai multe inițiative care cresc cheltuielile la bugetul de stat. De exemplu, au abrogat prevederea privind creșterea pensiilor cu 14% și au adoptat, în schimb, una care stipulează majorarea pensiilor cu 40%. Majoritatea PSD din Parlament a mai decis majorarea salariilor profesorilor chiar din acest an, deși Guvernul PNL amânase pentru 2021.

Tot în Parlament s-a votat suplimentarea cu 850 milioane de lei a sumelor destinate consiliilor judeţene pentru acoperirea cheltuielilor sociale

„Tot ceea ce fac acum în Parlament este un act disperat de a încerca să mai câștige niște voturi”, a reacționat Florin Cîțu, ministrul liberal al Finanțelor.

Guvernul a anunțat apoi că va ataca la Curtea Constituțională inițiativele legislative trecute de PSD prin Parlament, însă Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, nu s-a arătat deloc impresionat: „Nicio decizie a CCR nu poate să schimbe votul Parlamentului”.