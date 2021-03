Ludovic Orban: Respect drepturile fiecărui cetăţean, inclusiv dreptul de a avea orice orientare doreşte. Eu sunt un susţinător al familiei tradiţionale (VIDEO)

Ludovic Orban a precizat că respectă drepturile fiecărui cetăţean, inclusiv acela de a avea orice orientare doreşte. El a precizat că este un susţinător al familiei tradiţionale.

Întrebat cum comentează faptul că Parlamentul European a decis ca Uniunea Europeană să fie „zonă de libertate LGTBIQ” şi care este stadiul unui proiect referitor la parteneriatul civil care a primit aviz negativ de la Guvern în 2020, el a precizat: „Respect drepturile fiecărui cetăţean, inclusiv dreptul de a avea orice orientare doreşte. Pe de altă parte, eu sunt un susţinător al familiei tradiţionale şi este cunoscută această poziția mea”

Parlamentul European (PE) a dezbătut un proiect de rezoluţie care proclamă Uniunea Europeană (UE) drept o „zonă de libertate” pentru lesbiene, gay, bisexuali şi transsexuali (LGBT), potrivit News.ro.

Comisarul european însărcinat cu Egalitatea Helena Dalli şi-a exprimat miercuri ”susţinerea” faţă de această iniţiativă Ea subliniază că, în mai multe state UE, lesbienele, gay-ii, bisexualii, transsexualii, intersexualii şi persoanele queer (LGBTIQ) se confruntă cu atacuri tot mai numeroase din partea unor oficiali politici, religioşi şi altor figuri publice”. ”UE trebuie să fie o zonă de libertate pentru noi toţi, fără excepţie”, a îndemnat ea.



Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.