Premierul Ludovic Orban, despre regimul de restricții din România după 15 mai

Premierul Ludovic Orban a explicat, miercuri, că din 15 mai, când pe teritoriul României va fi instituită stare de alertă, va fi permisă și deplasarea în afara localității, dar doar pentru „motive întemeiate”, care vor fi anunțate în zilele următoare. Cât despre deplasarea în interiorul localității, primul-ministru a subliniat că aceasta nu va mai fi restricționată de la jumătatea lunii curente și se va face în „libertate deplină”, fără a mai declara în prealabil destinația. Demnitarul a mai vorbit și despre situația industrie HoReCa, explicând ca dacă restaurantele - considerate printre cele mai riscante spații din punct de vedere epidemiologic - nu vor fi redeschise momentan, hotelurile își vor putea relua activitatea, respectând o serie de condiții specifice pentru a preveni și limita răspândirea COVID-19.



„În interiorul localității va exista libertate deplină de circulație. Încă nu am finalizat cadrul de reglementare aferent deplasărilor în afara localității. Deocamdată am stabilit că vor fi permise deplasările și în afara localității, dar pentru o categorie de motive pe care noi le considerăm întemeiate, care în momentul în care le vom hotărâ, le vom prezenta public”, a declarat Ludovic Orban, într-o serie de declarații susținute în Piața Victoriei, unde a luat parte la plecarea convoiului cu ajutorul umanitar pe care Guvernul României îl oferă Republicii Moldova, la 30 de ani de la Podul de Flori.

Întrebat când vor fi redeschise parcurile, premierul a explicat: „Guvernul, ministrul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență nu au interzis niciodată accesul oamenilor în parcuri. Deciziile de închidere a parcurilor au fost luate de comitete pentru situații de urgență la nivel local, cum a fost și în București. Cred că prima entitate locală care a luat această decizie a fost Primăria Sectorului 2, după care a luat decizia și Primăria Capitalei”.

Referitor la redeschiderea industriei HoReCa, el a afirmat: „Să știți că în toată perioada aceasta atât eu, ca prim-ministru, cât și colegii mei au fost într-o permanentă consultare cu mediul de afaceri. De asemenea, săptămâna viitoare am stabilit cu doamna ministru Violeta Alexandru (n.r. – Muncă) să invităm consiliul tripartit, patronate – sindicate, pentru a discuta de planul de relansare economică. Avem întâlnire astăzi cu sectorul HoReCa, dar am avut întâlniri cu reprezentanții companiilor, asociațiilor patronale din aproape toate domeniile de activitate, pentru a identifica problemele specifice, pentru a ține cont de propunerile care există din partea acestor structuri patronale pentru fiecare domeniu de activitate. Astăzi voi asculta punctele de vedere ale reprezentanților HoReCa. Sigur, v-am spus limpede. În analiza de risc epidemiologic, restaurantele, în special cele în spații închise, sunt printre cu cele mai mare risc epidemiologic. Din cauza aceasta, după 15 martie nu vor fi deschise. Hotelurile, în condițiile respectării anumitor reguli, vor fi deschise după data de 15 mai”.

„Au fost prezentate anumite situații specifice, în care în anumite spații de tip mall sunt magazine care au intrări exterioare. E normal că pentru aceste magazine cu intrări exterioare, chiar dacă sunt în interiorul mall-urilor, ele vor fi deschise. Cum de altfel vor fi deschise, în mall-uri, farmaciile, magazinele care desfac produse alimentare, spălătoriile. Acestea au fost accesibile și în perioada stării de urgență”, a adăugat Ludovic Orban.

Întrebat despre discuția pe care o va avea cu președintele Iohannis, miercuri, la Cotroceni, el a afirmat: „Evident continuăm analiza. În principal vom discuta despre setul de măsuri aferente fiecărei ridicări de restricții. Pentru că asociat fiecărei restricții care urmează a fi ridicate, prin intermediul Institutului Național de Sănătate Publică, se vor stabili niște reguli care vor trebui respectate de angajați, angajatori, proprietarii magazinelor, conducerii companiilor de transport public. Aceste reguli sunt menite pentru a reduce la maximum posibil riscul epidemiologic, adică riscul de transmitere al virusului în diferitele situații”.

Referitor la speculațiile potrivit cărora șefa CNAIR le-ar fi transmis indirect directorilor din instituție că urmează 400 de concedieri, Ludovic Orban a subliniat: „În fiecare companie, managementul companiei trebuie să asigure eficiența, atingerea obiectivelor. Este la latitudinea consiliului de administrație și a managementului fiecărei companii să își dimensioneze structura de personal. Nu cunosc acest subiect. În discuțiile pe care le am cu Ministerul Transporturilor, sunt preocupat în primul rând de urmărirea graficelor de realizare a obiectivelor de infrastructură din portofoliul Ministerului Transporturilor”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.