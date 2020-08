Premierul Ludovic Orban a declarat joi, într-o conferință de presă, că din punctul său de vedere riscul de infectare la școală este mai mic, deoarece elevii vor fi supravegheați totul timp de cadrele didactice sau personalul auxiliar.

Ludovic Orban: riscul de îmbolnăvire pentru elevi, din punctul meu de vedere, este mai mic la școală

Cu siguranță există un risc epidemiologic în luna septembrie pentru că va crește numărul de interacțiuni între oameni. Pe de altă parte am să vă spun un lucru în care eu cred personal, dar am și discutat cu specialiștii: riscul de îmbolnăvire pentru elevi, din punctul meu de vedere, este mai mic la școală, unde elevul este sub supravegherea cadrelor didactice, decât dacă el este lăsat liber. Mai ales în cazul adolescenților, care interacționează fără niciun fel de regulă și fără niciun fel de supraveghere”, a spus premierul.

Totodată, acesta a punctat faptul că rata de infectare pe categoria populației școlare, cu școala închisă, a fost oficial de 6,3%, dar el este de părere că în realitate au fost mai multe cazuri, doar că asimptomatice.

“Rata de infectare pe categoria populației școlare, cu școala închisă, a fost de 6,3% diagnosticați. Atenție! În realitate este posibil să fie mai mulți, pentru că tinerii nu dezvoltă simptome și ei trec peste boală fără să-și dea seama sau fără să bage în seamă simptomele ușoare pe care le provoacă noul coronavirus. Deci este posibil ca rata să fie un pic mai mare, asta în condițiile în care școlile au fost suspendate.

Sigur că există un risc, sigură că vom lua toate măsurile pentru a apăra sănătatea copiilor și a cadrelor didactice, la începerea școlilor", a conchis premierul Ludovic Orban.

Părinții cer ca mersul la școală să fie opțional, în contextul epidemiei de Covid-19

Afirmațiile premierului Orban vin în contextul în care mii de părinţi din toată ţara cer autorităţilor libertatea de a alege dacă îi trimit ori nu pe cei mici la şcolile de stat, din toamnă. Cei mai mulţi dintre părinţi spun că au membri în familie care suferă de diferite afecţiuni şi care ar fi în pericol în cazul în care copiii lor s-ar infecta la cursuri.

“Avem foarte multe solicitari a acestora. Se tem foarte mult de faptul ca au copii care se afla in categoria de risc, la randul lor, parintii se afla in categoria de risc sau au membrii ai familiei care se afla in categoria de risc si avem chiar si parinti care au inca aceasta teama privind imbolnavirea copiilor lor si atunci avem nevoie de acea optiune de a ne trimite sau nu copiii la scoala”, spune Eugen Ilea, președintele Asociației Naționale de Părinți din București, pentru B1 TV.

Mai mult, părinţii susţin că obligativitatea mersului la şcoală nu este normală, în condiţiile în care foarte multe şcoli predau în mai multe schimburi. Până acum, numai în Bucureşti au fost strânse câteva sute de astfel de solicitări.

‘Copiii sunt copii. Nu putem sa lăsăm pe umerii lor responsabilitatea aceasta uriasa de viata si de moarte privind combaterea raspandirii acestui virus.

Ganditi-va numai la ce trauma ar trai un copil care a mers la scoala si a adus virusul in familie. in familie in care poate are un tata hipeternsiv si cu diabet, o mama care poate se lupta cu un cancer de san sau ginecologic sau o bunic ain varsta si bolnava, iar acest virus poate sa ii ucida pe oamenii acestia”, spune Ana Maiță, preşedintele Asociaţiei Mame Pentru Mame.

După eşecul din perioada stării de urgenţă, în condiţiile în care peste 200.000 de copii nu au avut acces la internet, directorii şcolilor de stat privesc cu reticenţă varianta şcolii online.

La polul opus, multe dintre şcolile private le-au dat deja libertatea părinţilor să aleagă dacă îşi trimit copiii la şcoală pentru a participa la cursuri sau dacă aceştia vor învăţa acasă.

Deocamdată există doar o propunere, ca şcolarii proveniţi din medii vulnerabile, ori cu probleme de sănătate, să poată învăţa de la distanţă. O decizie finală se va lua însă în câteva zile.