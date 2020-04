Ludovic Orban: Destui români reveniți în țară nu ne-au făcut cinste în țările în care au fost plecați. Reintegrarea celor întorși din diaspora, parte din programul de relansare economică (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a subliniat că reintegrarea românilor reveniți din diaspora face parte din programul Guvernului pentru depășirea impasului economic provocat de efectele COVID-19. Totuși, prim-ministrul recunoaște că „că sunt destui, care s-au întors, care nu ne-au făcut cinste în țările în care au fost plecați”.



„Adevărul e că sunt destui, care s-au întors, care nu ne-au făcut cinste în țările în care au fost plecați”, a declarat Ludovic Orban. Întrebat dacă statul îi va ajuta în vreun fel pe românii reveniți în țară, el a răspuns: „În funcție de situație, vom avea programe de integrare a lor. Românii care s-au întors sunt din mai multe categorii. Sunt, de exemplu, muncitori sezonieri. Chiar am contribuit la repatrierea multor muncitori sezonieri, care erau angajați legal și care și-au pierdut locul de muncă din cauza închiderii hotelurilor sau altor facilități. Oricine are o meserie normal că în planul de relansare economică de după revenirea la normalitate vom avea un proiect separat pentru integrarea românilor care s-au întors”.

Premierul României a vorbit și despre cazul Țăndărei, unde restricțiile au fost încălcate vădit de mai multe persoane.

„Realitatea este că sunt anumite zone – v-am dat exemplul Țăndărei, care a fost închis, pentru că o mare parte din populație nu a respectat deciziile formulate de autorități, de DSP, izolare la domiciliu, și exista un risc de extindere și, mai ales, de extindere a epidemiei și în afara Țăndăreiului, în cazul în care n-am fi luat măsurile carantinare. De asemenea, urmărim cu mare atenție evoluția pe fiecare județ, fiecare zonă, și încercăm să luăm măsuri pentru a reduce riscul de răspândire a epidemiei. Sigur, sunt date foarte multe amenzi, sunt constituite dosare penale acolo unde este cazul. Sunt luate măsuri de forțele de ordine. Solicitarea mea către Poliție, Poliție Locală, Jandarmerie, Armată a fost aceea de a avea un comportament cât se poate de civilizat, chiar un comportament preventiv, să facă diferență între oameni care întâmplător s-au aflat într-o situație în care nu au respectat riguros măsurile, și aceia care în mod evident nesocotesc regulile și reglementările, să aibă o conduită cât se poate de fermă, dar în același timp politicoasă, și foarte multă măsură în luarea deciziilor de sancțiune a încălcărilor”, a declarat premierul.

Ludovic Orban a explicat că, „în toate” discuțiile pe care le-a avut, a solicitat „primarilor de fiecare dată când au probleme în ceea ce privește respectarea regulilor stabilite de izolare la domiciliu, respectarea regulilor de carantină și a altor reguli care sunt instituite prin ordonanțe militare, dacă nu au capacitatea să implementeze aceste reguli, trebuie să facă apel la forțele de ordine. Am dispus formarea de patrule de jandarmi, care de multe ori sunt întărite de forțe de la MapN, să fie patrule mobile, care să se deplaseze în localitățile rurale și să susțină autoritățile locale în implementarea măsurilor, dar aici, în mod evident, avem nevoie de colaborarea autorităților locale, care se pot adresa prefecturii, comitetului județean pentru situații de urgență pentru a cere susținere din partea forțelor de asigurare a ordinii publice. Sigur că depinde de la localitate la localitate, sunt primari foarte implicați, primari care colaborează foarte bine, mai sunt și primari care o fac mai mult formal, nu se implică chiar cu toată autoritatea pentru a impune acestea reguli”.

Întrebat când va fi adoptată Ordonanța Militară nr. 8, premierul a replicat: „Ordonanțele militare se adoptă atunci când considerăm necesar să fie impuse noi măsuri. Nu era neapărat prevăzută pentru ziua de astăzi emiterea unei ordonanțe militare. În funcție de analizele pe care le avem pe diferite domenii, sectoare, se naște necesitatea de a emite noi ordonanțe militare”.

