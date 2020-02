România nu se află în poziția pe care o merită, nu din cauza românilor, ci pentru că a fost în bătaia vânturilor din toate direcțiile, iar vântul dinspre vest a lăsat, de multe ori, crivățul din est să ne oprească din dezvoltare, a avertizat, duminică, liderul PNL, Ludovic Orban, în discursul său de la Consiliul Național al liberalilor.

„Visez frumos. Și când mă trezesc dimineață țin minte visele. Visele nu sunt doar despre mine. Au fost despre PNL, și mai ales despre România, țara pe care o iubim, despre fiecare român pe care vrem să-l slujim și căruia vrem să-i dăm o șansă de a se realiza în viață aici, în țara lui.

Nu mă mulțumesc, atunci când mă trezesc la realitate să trăiesc în lumea visului și mă încăpățânez, în fiecare zi, să fac câte ceva, atât cât pot eu și cei din echipa mea, să ducem România în direcția bună, pe o poziție pe care o merită și pe care nu ne aflăm astăzi nu din cauza noastră, ci pentru că de multe ori România a fost în bătaia vânturilor din toate direcțiile. Din păcate, de multe ori, vântul dinspre vest s-a oprit și a lăsat crivățul din est să ne înghețe sufletele și să ne oprească din dezvoltarea noastră naturală”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.