Ludovic Orban: România are un potențial turistic uriaș. Ospitalitatea românilor ar putea fi un brand de țară. De multe ori, prejudecățile străinilor sunt în totală contradicție cu realitatea (VIDEO)

Ospitalitatea românilor ar putea să fie un brand de țară, este de părere premierul Ludovic Orban, care a explicat că, de multe ori, prejudecățile străinilor despre cetățenii României sunt „în totală contradicție cu realitatea”. Trebuie să avem și noi, subliniază prim-ministrul, inteligența să atragem turiști din alte state, dar pentru asta trebuie să ne promovăm mai bine destinațiile, să îmbunătățim imaginea națională pe plan extern și să creștem raportul dintre costuri și calitatea serviciilor.

Ludovic Orban, despre potențialul turistic uriaș și ospitalitatea ca brand de țară





„Noi avem deficit pe turism. Adică banii cheltuiți de românii care pleacă în vacanțe în destinații din afara țării, sunt mai mulți decât banii care intră în România aduși de turiști. Avem o țară superbă cu foarte multe atracții. Am făcut sondaj și, pentru prima oară, există un procent foarte mare de români care vor să își petreacă concediul în România, 83%, sau cel puțin așa declară în sondaje. Îndemnul meu este mergeți în vacanță și anul acesta, și anul viitor în România. Sunt atâtea lucruri frumoase, atâtea locuri superbe din România care merită să fie văzute. (...) Păi nu există voucherele de vacanță, care nu pot fi folosite decât în cadrul turismului autohton? Am prelungit valabilitatea voucherelor, ele pot fi utilizate și pot fi utilizate numai pentru turism autohton”, a declarat premierul Ludovic Orban, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

El a explicat că „dezbaterea pe turism e foarte amplă. Noi aici trebuie să facem câteva lucruri foarte precise dacă vrem să utilizăm potențialul turistic uriaș pe care îl are România, dar asta înseamnă infrastructură, înseamnă un raport cost-calitatea serviciilor crescut, înseamnă promovarea destinațiilor turistice, înseamnă îmbunătățirea imaginii pe plan extern, care depinde în mare parte de realitatea din România, adică să nu mai avem ștampila că suntem corupți, că suntem necivilizați șamd. Să promovăm o imagine corectă despre noi, care să fie conformă realității”.

„Trebuie să avem și noi inteligența să facem parteneriate cu agențiile lor, astfel încât să reușim să atragem turiști din Germania, din Franța, pentru că, slavă Domnului, sunt multe lucruri de văzut în România. Să știți că mulți din cei care vin în România, se întorc cu o impresie foarte frumoasă, pentru că prejudecățile care există despre România, în foarte multe țări europene, sunt în totală contradicție cu realitatea. România e frumoasă, foarte mulți români sunt civilizați. Între timp au mai evoluat și infrastructura, și calitatea serviciilor, iar românii în sine sunt foarte ospitalieri, sunt un popor cald, un popor prietenos. Noi ne purtăm foarte frumos cu oaspeții noștri din alte țări. Chiar cred că ar putea să fie un brand al nostru această ospitalitate, care este, vă spun, o caracteristică pe care nu o întâlnești la foarte multe popoare”, mai spune prim-ministrul.



Alte subiecte abordate de prim-ministrul României, în direct pe B1 TV





În aceeași emisiune, Ludovic Orban a vorbit și despre planul național de investiții și relansare economică „Reclădim România”, răspunzând totodată la criticile aduse strategiei propuse de Executiv.

„Cred că (n.r. - Dan Barna, liderul USR) nu l-a citit, sincer. Îi recomand să îl citească. Este un program la care am lucrat enorm, un program pe care nu l-am făcut numai noi. Am consultat specialiști din toate instituțiile publice, din mediul de afaceri, din mediul neguvernamental. Este un program care a urmărit ce se întâmplă și în alte țări europene, încercând să preluăm măsurile care sunt aplicate cu succes în alte țări. De exemplu, deja am și aplicat schema de ajutor de stat. Am aplicat o schemă de ajutor de stat care s-a aprobat pentru mai multe state europene, printre care Germania, care permite reducerea prețului la energie electrică pentru marii consumatori industriali, prin scăderea cu un procent – noi am aplicat un procet de 16% – din taxa de CO2, care este inclusă în factură și este o formă de schemă de ajutor de stat, care a permis, de exemplu, Germaniei să susțină industriile energofage, care au un consum mare de energie electrică în cadrul structurii de costuri a produselor, să crească competitivitatea produselor germane”, a afirmat prim-ministrul Ludovic Orban.