Ludovic Orban: România e singura țară din UE care a crescut investițiile în primul semestru din 2020 / Noi ne-am propus să schimbăm filosofia de guvernare (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că România e singura țară din UE care, în primul semestru al anului 2020, a crescut investițiile. Acesta a mai susținut că Executivul pe care îl conduce și-a propus să schimbe filosofia de guvernare, astfel încât să se treacă de la o economie bazată pe consum, la una bazată pe investiții.

„Accentuez informația că România e singura țară din UE care, în primul semestru al anului 2020, a crescut investițiile, raportat la perioada echivalentă a anului 2019. Mai e informația că nivelul investițiilor publice, deși suntem în criză economică generată de criza sanitară, e cel mai mare din ultimii zece ani.

Noi, încă, de la instalare, am spus că vrem să schimbăm filosofia de guvernare, să nu susținem creșterea economică printr-o creștere artificială a cererii și a consumului, prin pârghii guvernamentale, adică prin creșteri de venituri care stau la îndemâna Guvernului, ci vrem să susținem dezvoltarea eocnomică prin investiții, prin creșterea competitivității, prin inovare și cercetare, prin crearea unui climat favorabil afacerilor și investițiilor private. Rezultatul trebuie să fie o creștere economică solidă, sustenabilă”, a declarat premierul.

