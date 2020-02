Ludovic Orban: ”România e ținută captivă de tot felul de baroni și baroneți roșii care își imaginează că instituțiile statului au fost inventate ca să le producă lor avantaje” (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut, duminică, în discursul său de la Consiliul Național al PNL, că ”România are o șansă de dezvoltare cum foarte puține țări au”, însă este ținută captivă de ” tot felul de baroni și baroneți roșii care își imaginează că instituțiile statului au fost inventate ca să le producă lor avantaje”.

În acest context, premierul s-a referit la performanțele românilor din sectorul IT, precizând că mulți dintre cei care lucrează în acest domeniu aleg să plece din țară pentru că România nu le oferă oportunitățile pe care le primesc de la angajatorii din străinătate.

”România are o șansă de dezvoltare cum foarte puține țări au. Dumnezeu ne-a așezat în acest loc care ne oferă atâtea oportunități pe care, din păcate, de multe ori nu le-am fructificat. Românii sunt un popor creativ, care se adaptează, care are capacitatea să dezvolte soluții care să-i uimească pe alții. Uitați-vă ce se întâmplă în zona de IT. Este clar că românii sunt printre cei mai competitivi creatori de soluții. (...) Trebuie să vină vremea în care să fructificăm această inteligență și să fim proprietarii creațiilor minților luminate ale ficărui român care dezvoltă astfel de soluții moderne.

Din păcate pentru noi, cercetătorii ajung cu adevărat să facă performanță când decid să plece din țară. Nu poți, la nesfârșit, să consideri cercetarea Cenușăreasa economiei românești. Nu poți, la nesfârșit, să finanțezi salarii și instituții, în loc să finanțezi performanța, rezultatele, proiectele de cercetare, să direcționezi toate resursele publice către aceia care au capacitatea de a da, prin inteligența și creativitatea lor, soluțiile care să ne permită să ne dezvoltăm.

De cele mai multe ori, românii care au plecat în afară ne fac cinste. Ei au ajuns să fie apreciați și lăudați de managerii lor și nu sunt lăsați să plece și li se fac oferte din ce în ce mai bune pentru a rămâne în companiile sau în instituțiile publice în care și-au construit o carieră. Ei au plecat pentru că nu am făcut și noi același lucru în România, pentru că România e ținută captivă de tot felul de baroni și baroneți roșii care își imaginează că instituțiile statului au fost inventate ca să le producă lor avantaje și nu ca să servească cetățeanul. Nimeni nu are niciun monopol în țara asta. Acest lucru trebuie să-l impunem prin tot ceea ce facem la nivel guvernamental”, a declarat Ludovic Orban.

