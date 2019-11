Ludovic Orban: ”Există riscul ca României să i se intrezică să exporte carne și produse de carne de porc în UE. Petre Daea a semnat un ordin după învestirea Guvernului PNL” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, că este posibil ca României să i se interzică exportul de carne și produse din carne de porc în Uniunea Europeană. Totul pentru că fostul Guvern nu și-a respectat angajamentele referitoare la combaterea pestei porcine africane.

”Sunt probleme în fiecare minister, de la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Agriculturii. O spun ca să se știe. Există riscul ca României să i se intrezică să exporte carne și produse de carne de porc în Uniunea Europeană. Guvernul s-a angajat că în practică un plan de acțiune cu măsuri, cu termene stabilite pentru combaterea pestei porcine africane. Nu s-a ținut de cuvânt. Evident că cei de la UE au spus «bă, sunteți serioși? Dacă nu luați măsuri clare și nu arătați că vreți cu adevărat să puneți în practică măsurile de combatere a pestei porcine, se va ajunge în situația în care se va interzice»”, a declarat șeful Guvernului.

Totodată, Orban a precizat că fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, ar fi semnat un ordin în acest sens, după ce învestirea Guvernului liberal.

„Daea, care avea în planul de acțiune să semneze un ordin, a semnat ordinul, dar se pare că l-a semnat după învestirea Guvernului. Acum încercăm să aflăm că el nu poate fi publicat în Monitorul Oficial pentru că nu mai vea calitatea de ministru să semneze după votul din Parlament. A semnat un secretar de stat, dar trebuie văzut dacă era delegație. Oricum, târziu l-a semnat”, a mai spus Ludovic Orban.

