Ludovic Orban: România, nepregătită când a venit criza sanitară. Guvernele anterioare au primit avertismente din partea profesioniștilor că trebuie făcute pregătiri pentru eventuale epidemii

Trebuie să recunoaștem că această criză sanitară a prins România într-un moment în care nu era pregătită, a subliniat premierul Ludovic Orban, care susține că „asta s-a întâmplat în condițiile în care guvernele anterioare au primit avertismente din partea epidemiologilor, din partea profesioniștilor că trebuie făcute pregătiri pentru eventuale epidemii”.

„Trebuie să recunoaştem că această criză sanitară, această epidemie a prins România într-un moment în care nu era pregătită - ăsta este adevărul - de la stocurile strategice - orice ţară are nişte stocuri strategice de echipamente - stocurile strategice care însemnau măşti, echipamente, inclusiv ventilatoare, injectomate, monitoare, paturi de terapie intensivă. Deci n-aveam nimic, deci stocuri zero în ceea ce priveşte bătălia cu epidemia. Şi asta s-a întâmplat în condiţiile în care guvernele anterioare au primit avertismente din partea epidemiologilor, din partea profesioniştilor că trebuie făcute pregătiri pentru eventuale epidemii. Nu s-a luat nicio măsură. Noi ne-am trezit repede. Noi am adoptat ordonanţa de urgenţă privind constituirea stocurilor strategice cu mai mult de o lună înainte de apariţia primului caz în România de coronavirus”, a declarat prim-ministrul, la Realitatea Plus, potrivit Agerpres.

El susține că autoritățile au trebuie să facă față „unor situaţii absolut incredibile”.

„În Bucureşti, de exemplu, sunt cam 700, 800, 1.000 de cazuri. Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti trebuie să facă faţă, şi Serviciul de ambulanţă (...) la solicitări mult mai multe, pentru că din cei care se testează cam 20 - 25 % sunt pozitivi. Unii au simptome, dar nu sunt bolnavi de coronavirus. Ei trebuie să facă faţă unor eforturi uriaşe. A trebuit să facem apel la voluntari pentru a putea aduce la zi anchetele epidemiologice care se fac pentru fiecare caz pozitiv. (...) La debutul pandemiei, capacitatea noastră de testare pe aparate de tip Real Time PCR era de 4-500 de teste pe zi. Astăzi am depăşit 50.000 şi continuăm să creştem. Noi am fost într-o creştere constantă a capacităţii de testare, în condiţiile în care nu-i simplu să autorizezi un centru de testare", a explicat şeful guvernului.

La cel mai recent bilanț, Grupul de Comunicare Strategică a raportat 10.142 de cazuri nou depistate de COVID-19. Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, este următoarea: Alba 180 de cazuri noi (7155, număr total de cazuri confirmate), Arad 320 (7862), Argeș 177 (9067), Bacău 198 (10089), Bihor 228 (9772), Bistrița-Năsăud 137 (4043), Botoșani 122 (4442), Brașov 466 (13010), Brăila 55 (4041), Buzău 80 (4992), Caraș-Severin 109 (3487), Călărași 62 (2605), Cluj 413 (14281), Constanța 201 (8867), Covasna 100 (3036), Dâmbovița 205 (8410), Dolj 281 (9038), Galați 239 (7566), Giurgiu 38 (2585), Gorj 56 (3583), Harghita 65 (3859), Hunedoara 412 (6140), Ialomița 95 (3039), Iași 300 (14055), Ilfov 358 (9074), Maramureș 143 (6375), Mehedinți 41 (2774), Mureș 321 (8067), Neamț 204 (7655), Olt 97 (5079), Prahova 336 (13668), Satu Mare 198 (3265), Sălaj 114 (4322), Sibiu 379 (9065), Suceava 153 (10980), Teleorman 112 (4149), Timiș 271 (13705), Tulcea 48 (1991), Vaslui 72 (6040), Vâlcea 165 (6405), Vrancea 58 (4194).