Ludovic Orban: România poate deconta de la UE cheltuieli de 650 de milioane de euro, în contextul epidemiei de coronavirus

Ludovic Orban: România poate deconta de la UE cheltuieli de sute de milioane de euro

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți dimineață, că România poate deconta de la Uniunea Europeană cheltuieli de 350 de milioane de euro pentru măsurile luate în lupta cu epidemia de coronavirus și alte 300 de milioane de euro pentru măsurile de sprijin, precum șomajul tehnic, implementate în timpul stărilor de urgență și de alertă.

„Avem posibilitatea de a deconta cheltuieli pentru COVID-19 în valoare de 350 de milioane de euro. Sunt peste 20 de cereri de finanţare depuse fie de Ministerul Sănătăţii, fie de autorităţi locale, de spitale. Vom procesa cererile cât mai repede la Ministerul Fondurilor Europene, astfel încât să putem să decontăm cheltuielile.

Avem tot de la UE aprobarea de a utiliza 300 de milioane de euro pentru a deconta măsurile active pe care le-am luat în perioada stării de urgenţă şi de alertă: şomajul tehnic şi de indemnizaţia de sprijin pe care le-au acordat către PFA-uri, către profesionişti în sensul Codului Civil”, a declarat, marți, premierul Ludovic Orban.

Premierul României: Prin SURE putea deconta alte cheltuieli

Șeful Guvernului a mai explicat faptul că România va putea deconta cheltuieli și prin programul SURE, votat la nivelul Uniunii Europene.

„Noi am aplicat la instrumentul SURE care este votat la nivel european prin care putem deconta, de asemenea, cheltuieli pentru măsuri active de tipul şomaj tehnic, Kurzarbeit. În Sure vom putea deconta cheltuieli şi pentru protecţia sănătăţii care sunt efectuate de companii”, a mai declarat Ludovic Orban.

Pe 22 iunie, premierul a anunțat că programul SURE va fi implementat și în România și a detaliat beneficiile pentru companii și angajați, în contextul crizei generate de epidemia de coronavirus.

„La nivelul UE a fost inițiat programul SURE, un program care are misiunea de a proteja angajații și angajatorii. Ideea în sine nu este foarte complicată. Dacă unei companii i s-a redus vânzarea într-un anumit procent, ca să nu dea afară oamenii, atunci se stabilește un program flexibil pentru angajați și statul acoperă perioada în care omul nu a muncit. Trebuie să stabilim o durată în care măsura va fi funcțională, dar și criteriile de aplicare”, precizat Orban, la acea dată.

Ludovic Orban: Vremea în care proiectele de investiții se derulau în ritm de melc a trecut

Prezent, marți, pe șantierul drumului expres Craiova-Pitești, Orban a mai spus că proiectele de infrastructură vor beneficia de sprijinul Guvernului pe care îl conduce.

„Așa cum pentru noi investițiile în infrastructură reprezintă un pilon fundamental al modernizării României, a relansării economice, și proiectul acesta și toate proiectele de investiții în infrastructură vor benefia de suport total din partea mea, ca premier, și din partea Guvernului pe care-l reprezint. (...) Nu mai putem să tolerăm ce s-a întâmplat de zeci de ani, în care proceduri de achiziție să dureze ani de zile până se ajunge la desemnarea câștigătorului”, a declarat Orban.