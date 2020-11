Ludovic Orban: Să nu punem pe spinarea bunilor platnici ceea ce nu suntem în stare să colectăm de la rău platnici

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la videoconferinţa cu reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltare, că Executivul pe care îl conduce ]și dorește un climat legislativ-fiscal stabil, cu un control mai bun al costurilor bugetare şi îmbunătăţirea gradului de colectare.

„Noi suntem acum în perioada de finalizare a programului de guvernare, pe care-l vom prezenta cel mai probabil luni. Ca linii generale, noi ne dorim un climat legislativ-fiscal stabil, predictibil. Când am spus că nu vom majora taxe şi impozite, chiar credeţi-ne ce spunem. Dacă vrem să avem o revenire rapidă, normal că nu punem frâne de natură fiscală în procesul de revenire economică şi asigurarea unei creşteri economice cât mai rapide. Sigur că, pentru a putea asigura stabilitatea fiscală, va trebui să avem un control mai bun al costurilor bugetare şi, de asemenea, să îmbunătăţim gradul de colectare”, a afirmat Ludovic Orban, la videoconferinţa de vineri cu reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.





Ludovic Orban: Nu trebuie să punem pe spinarea bunilor platnici ceea ce nu suntem în stare să colectăm de la rău platnici

Premierul a subliniat că Ministerul Finanţelor lucrează la proiecte care, odată ce vor fi implementate, vor aduce "o îmbunătăţire a colectării şi asigurarea unei echităţi fiscale".

„ Să nu punem pe spinarea bunilor platnici ceea ce nu suntem în stare să colectăm de la rău platnici. Mai degrabă să-i împuţinăm pe rău platnici, astfel încât bunii platnici să fie mai degrabă stimulaţi să-şi plătească taxele şi impozitele. De altfel, cred că am şi arătat că în criza economică am şi dat un bonus pentru cei care-şi plătesc impozitul pe profit şi, de asemenea, vom stimula în continuare un comportament fiscal corect.

Investiţii private, fie în dezvoltarea companiilor, fie în internaţionalizarea companiilor româneşti, în penetrarea diferitelor pieţe, prin atragerea de investiţii greenfield. Suntem într-o perioadă în care au loc multe mişcări globale şi cred că România trebuie să fructifice această oportunitate şi să asigure relocări în România a cât mai multor activităţi economice importante", a completat premierul, potrivit News.ro.

Şeful Guvernului a adus în discuţie şi necesitatea unei reforme în educaţie care să fie cât mai aproape de nevoile reale ale pieţei muncii.



„Şi, mai ales, să permită oricărui copil care iese din şcoală să fie cât mai bine pregătit, să facă faţă competiţiei de pe piaţa muncii şi competiţiei din societate. Tot educaţia, din punctul nostru de vedere, trebuie să se axeze pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, a iniţiativei, a asumării de răspunderi şi de determinarea unui comportament responsabil din partea tinerilor la absolvirea studiilor. Un accent deosebit pe învăţământul tehnic, pentru că, din păcate, o lungă perioadă de timp noi am pus pe plan secund învăţământul tehnic, atât profesional, din liceele tehnologice, dar şi învăţământul tehnic universitar. Şi, aici, în domenii în care, de-a lungul timpului, noi am generat specialişti de foarte bună calitate, am cam început să şchiopătăm şi cred că trebuie să fim foarte atenţi să păstrăm sau să refacem competenţele în domeniile respective”, a mai spus premierul.