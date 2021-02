Ludovic Orban: Șansa unei moţuni de cenzură de a trece este egală aproape cu zero (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că șansele unei eventuale moțiuni de cenzură depuse de opoziție sunt zero. Precizările liderului liberal vin după ce șeful PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat recent că social-democrații intenționează să depună o moțiune de cenazură la adresa Guvernului Cîțu.

Întrebat dacă această moțiune ar avea șanse să treacă, Ludovic Orban a răspuns: ”Sub nicio formă. Este un exerciţiu democratic pe care şi noi l-am folosit. Moţiunea de cenzură este un moment de exprimare al opoziţiei, în care poate să-şi permită să adreseze critici, dar şansa unei moţuni de cenzură de a trece este egală aproape cu zero”.

