Ludovic Orban: Săptămâna viitoare vom adopta rectificarea bugetară. Va trebui să drămuim fiecare ban (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, la debutul ședinței de Guvern de vineri, că săptămâna viitoare Executivul va aproba rectificarea bugetară. El le-a cerut miniștrilor să analizeze atent fiecare solicitare de bani, căci situația economică a țării nu permite alocări decât pe proiecte extrem de importante, cu efecte clare asupra condițiilor de viață ale românilor. Orban le-a dat termen colegilor de Cabinet să evalueaze solicitările până sâmbătă.

„Săptămâna viitoare vom adopta ordonanţa de urgenţă privind rectificarea. Aş vrea ca până sâmbătă să vă reevaluaţi extrem de serios solicitările, pentru că vreau să existe fundamentări foarte solide pentru orice solicitare de bani”, le-a transmis Ludovic Orban miniștrilor, la debutul ședinței de Guvern de vineri.

Acesta a insistat că banii nu trebuie irosiți și alocările trebuie făcute cu maximă seriozitate, mai ales în condițiile actuale, când economia României, la fel ca economiile celorlalte state, a fost afectată de criza generată de coronavirus: „Ştim foarte bine că situaţia economică nu este dintre cele mai bune, că economia românească, ca toate economiile ţărilor lumii, a fost afectată de epidemia de COVID şi va trebui să drămuim fiecare ban”.

