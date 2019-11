Ludovic Orban pariază pe un scor de 69,5% pentru Klaus Iohannis (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, pariază pe un scor de 69,5% pentru Klaus Iohannis la prezidențiale.

La sediul PNL au ajuns deja mai mulți lideri liberali, între care Ludovic Orban, Alina Gorghiu și Rareș Bogdan. În fața clădiri au fost amplasate o scenă și un ecran imens.

De pe scenă, Klaus Iohannis ar urma să țină un discurs la ora 21.00, imediat după anunțarea rezultatelor exit-poll.

Atmosfera e veselă la sediul partidului, liberalii sunt încrezători, se pregătesc de victorie și chiar au venit cu grătare și mai multe gustări pentru reporterii prezenți.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.