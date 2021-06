Ludovic Orban: Se împlinesc 4 ani de când am fost ales preşedintele PNL. În acest timp, am fost în fiecare filială de cel puţin 15 ori (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat joi, la Ialomița, că se împlinesc patru ani de când e președintele PNL, timp în care a mers de cel puţin 15 ori în fiecare filială a partidului.

Ludovic Orban, despre alegerile interne din PNL și campania pe care o desfășoară

„Azi se împlinesc 4 ani de când am fost ales preşedintele PNL. În aceşti ani, am fost în fiecare filială de cel puţin 15 ori, și nu numai în capitale reşedinţe de judeţ. Şi azi am mers prin judeţul Ialomiţa, îmi place să fac campanie, să vorbesc cu oamenii, să ascult oamenii şi să transmit mesajele PNL”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a mai afirmat că de când a început campania pentru alegerile interne din PNL a fost în peste 20 de judeţe.

„De două săptămâni, îmi coordonez deplasările în funcţie de alegerile locale, pentru că avem alegeri locale pe 27 iunie în 34 de localităţi. Îmi coordonez deplasările în aşa fel încât să îmbin susţinerea candidaţilor PNL cu campania pentru congres”, a mai precizat Orban.

Anterior, el a lansat un apel către colegii săi să desfășoare campania din partid cu accent pe proiecte și obiective. „PNL este un partid democratic, cu mare experienţă în astfel de competiţii şi chiar dacă va exista competiţie, va ieşi mai întărit pentru că, până la urmă, baza partidului va hotărî cine să conducă partidul la toate nivelurile", a mai precizat Ludovic Orban.

De asemenea, acesta a declarat că, odată înscris în cursa pentru un nou mandat de președinte al PNL, trebuie să iau în calcul și candidatura la Președinția României, la alegerile din 2024.