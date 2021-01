Ludovic Orban se vaccinează anti-COVID-19 marți dimineață, la Spitalul Militar ”Carol Davila” din Capitală

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și liderul PNL, se va vaccina anti-COVID-19 marți, de la ora 10.00, la Spitalul Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”. Tot acolo s-au vaccinat, săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu. De la debutul campaniei în România au fost vaccinate peste 200.000 de persoane, din care aproape 900 au primit și a doua doză.

„Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, se va vaccina, marți, la ora 10.00, împotriva COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgență Militar Dr. Carol Davila”, a transmis, luni, Camera Deputaților.

Klaus Iohannis și Florin Cîțu au primit prima doză din vaccinul anti-COVID-19

Vineri, zi în care a debutat cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare anticoronavirus, a primit prima doză din ser chiar președintele României, Klaus Iohannis. Momentul a fost televizat.

„Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă. Nu doare. Vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie. Vă mulțumesc! Vă doresc multă sănătate!”, a declarat atunci șeful statului.

O zi mai târziu a fost vaccinat și Florin Cîțu, șeful Guvernului.

„Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi, bineînțeles, să dau un semnal de încredere pentru toţi românii. (...) ste important să înţelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție în continuare, vaccinul şi tratamentele care apar, doar aşa putem să învingem această pandemie”, a declarat premierul Florin Cîțu, la rândul său.

Tot săptămâna trecută s-a vaccinat și secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

„E un gest de normalitate. Abia am așteptat să fac acest lucru. Am zis că îl fac public și l-am făcut public să arăt un lucru. Nu am fi recomandat oamenilor să se vaccineze dacă noi nu ne vaccinam. Asta e speranța pe care o avem. E calea pe care trebuis să o urmăm cât mai mulți. E un vaccin sigur, gratuit, dar vaccinarea nu e obligatorie. Dacă ne vaccinăm cât mai mulți, vom ajunge mai rapid la o oarecare normalitate", a spus și Raed Arafat.

Peste 200.000 de români, vaccinați până acum anti-COVID-19

Potrivit datelor Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), de la debutul campaniei de vaccinare, deci din 27 decembrie 2020, și până în prezent au fost vaccinate 204.185 de persoane, din care 875 cu rapel.

În intervalul 16 ianuarie, ora 17.00 - 17 ianuarie, ora 17.00 au fost vaccinați 8.095 de oameni, din care 875 cu rapel. 52 de reacții adverse comune și minore au fost înregistrate.

În total, de la începutul campaniei, au fost raportate 764 de reacții adverse comune și minore, din care 288 de tip local cu durere la locul injectării și 476 eacții generale (febră, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).