Ludovic Orban: Sectorul 5 are găuri care nu mai pot fi tolerate. Are nevoie de o altă abordare la nivel de administrație

Cristian Băcanu și-a lansat oficial candidatura la Primăria Sectorului 5 al Capitalei, din partea PNL și USR-PLUS, iar premierul Ludovic Orban a subliniat că această zonă a Bucureștiului „are nevoie de investiții majore”, precum și „de un proces de regenerare urbană extrem de masiv”.

„Vreau să transmitem un mesaj clar. Se poate și în Sectorul 5. Se poate ca în Sectorul 5 să existe o administrație cinstită, o administrație corectă, o administrație profesionistă, care să fie dedicată dezvoltării sectorului. Sectorul 5 are nevoie de investiții majore. Sectorul 5 are nevoie de un proces de regenerare urbană extrem de masiv. Sectorul 5 are nevoie de o investiție masivă în educație, nu numai la Liceul Lazăr, ci în fiecare școală și în fiecare liceu din Sectorul 5. Sectorul 5 are nevoie de o administrație cinstită, care să gospodărească banul public, dar mai ales de o administrație profesionistă, care să aibă capacitatea să aducă fonduri europene pentru proiectele de creștere a calității vieții din Sectorul 5”, a declarat liderul PNL.

Ludovic Orban este de părere că „Sectorul 5 are găuri negre, care nu mai pot fi tolerate. Are zone industriale abandonate, are o mulțime de zone unde calitatea vieții, blocuri cum erau pe vremuri, de Confort 3, în care oamenii nici măcar nu sunt conectați la electricitate. Sectorul 5 are nevoie de o altă abordare a activității administrației. Administrația nu trebuie să se mulțumească să dea pachete și ajutoare. Trebuie să ofere un ajutor efectiv pentru fiecare familie, trebuie să ofere condiții de acces egal la educație pentru fiecare copil din Sectorul 5. Administrația Sectorului 5 trebuie să dezvolte economic Sectorul 5 și să creeze oportunități pentru o viață mai bună și pentru câștiguri mai bune în Sectorul 5”.



Cristian Băcanu este candidatul propus de PNL și USR-PLUS la Primăria Sectorului 5





Nicușor Dan, protagonistul formulei comune a PNL și USR-PLUS pentru Capitală, și Cristian Băcanu, candidatul la Primăria Sectorului 5, au luat și ei cuvântul.

„Acum trei ani de zile am intrat în politică obosit să văd că – deși lumea mea arăta bine, lumea unui profesionist, care în fiecare zi se ducea la instanțe, la birou – lumea din jurul meu nu arăta deloc așa cum trebuia. România, la momentul respectiv, era guvernată despotic, haotic, iar Bucureștiul n-avea orizont, pentru că doamna Firea, și cu domnul Florea, și alții ca ei îi mințiseră pe oameni și ajunseseră să preia frâiele acestui oraș. Ce vreau eu să vă propun astăzi dumneavoastră este să vă spun adevărul. Vreau să vă spun doar adevărul, și anume că lucrurile se pot schimba, că destinul Sectorului 5 se poate schimba. Cred că oamenii din Sectorul 5 au obosit să audă în permanență că Sectorul 5 a rămas în urmă, că așa e în Sectorul 5, că nu se poate, că nu sunt soluții”, a fost mesajul lui Cristian Băcanu.

Nicușor Dan a subliniat că „Sectorul 5 care este cel mai puțin dezvoltat dintre sectoarele Bucureștiului are nevoie de patru lucruri importante. Are nevoie de educație, are nevoie de locuri de muncă, are nevoie de conectivitate cu restul orașului și are nevoie de regenerare urbană, și de a scoate la civilizație niște străzi uitate de timp. Sunt convins că, împreună cu Cristian Băcanu, putem să dăm un răspuns la aceste așteptări”.