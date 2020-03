Premierul Ludovic Orban a anunțat măsurile pe care le-au luat guvernanții în ședința maraton de miercuri după-amiază, care s-a terminat abia joi dimineață la 03.00.

Prim-ministrul a anunțat, pentru început, că bugetul Ministerului de Interne a fost suplimentat cu 100 milioane lei „pentru a putea susține activitatea ministerului și achizițiile necesare pentru protejarea structurilor din subordine”.

De asemenea, a fost asigurat un capital de lucru pentru compania de stat Unifarm, „pentru a fi mai eficientă în derularea tuturor achizițiilor necesare spitalelor, DSP-urilor, structurilor”

„Am decis, prin Ordonanță de Urgență, să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri. Am putut să o facem în primă fază cu 5 miliarde de lei, suntem pregătiți cu încă 5 miliarde dacă e necesar. Putem merge până la 15 miliarde. Practic, garantăm credite pentru investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru. Dobânda pentru ambele produse e subvenționată 100%. Garanția funcționează pentru 90% din credite (cele sub 1 milion lei) și 80 % (peste un milion lei)

Am stabilit să asigurăm rambursarea TVA până în limita sumei de 9 miliarde, pentru a asigura fluxul de capital, pentru a putea permite companiilor să beneficieze de capitalul de lucru necesar”, a declarat Orban.

