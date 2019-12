Orban l-ar putea demite pe şeful ITM, după ce salariile angajaţilor n-au putut fi plătite (VIDEO)

Ludovic Orban continuă curățenia în instituții. Premierul României a declarat că ar putea să-l demită pe şeful Inspectoratului Teritorial al Muncii, după ce salariile angajaţilor n-au putut fi plătite, informează B1 TV. De asemenea, liderul de la Palatul Victoria a anunţat că, în şedinţa de guvern din această săptămână, se vor aloca bani din Fondul de rezervă al Executivului pentru a suplimenta bugetul Ministerului Muncii, în vederea plăţii integrale a salariilor angajaţilor de la Inspecţia Muncii

„Acolo erau prevăzuți bani pentru plata integrală a salariilor. Șeful ITM, pe care nu l-am numit noi, ci pe care l-am găsit, pentru că șeful ITM fusese demis mai demult și a câștigat procesul și a fost repus în funcție, a luat decizia să plătească sumele aferente unor hotărâri judecătorești și a cheltuit o parte din resursele bugetare aflate la dispoziție. Când a venit momentul să plătească salariile, a constatat că nu are suficienți bani ca să plătească salariile”, a declarat Ludovic Orban.

