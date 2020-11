Ludovic Orban: Senatorul USR George Dircă a distrus practic solidaritatea Opoziției asigurând cvorumul pentru Biroul Permanent și a permis convocarea Senatului / Garantăm reformarea CCR

Premierul Ludovic Orban a vorbit despre boicotul din Parlament și a explicat că senatorul USR George Dircă „a distrus practic solidaritatea Opoziției asigurând cvorumul pentru Biroul Permanent și a permis convocarea Senatului”. Prim-ministrul susține că, în cele din urmă, i-a convins pe cei de la USR să nu ducă în plen, pentru că, dacă acesta s-ar fi înrunit, Senatul „în care jumătate din senatori sunt PSD-iști, care au măcelărit legile justiției”, ar fi respins cererea de reexaminare formulată de președintele Klaus Iohannis „și riscam să nu avem alegeri pe 6 decembrie”. Mai mult, spune liderul PNL, se respingea și inițiativa „Fără penali în funcții publice”, în condițiile în care obiectivul social-democraților fusese „să îi păcălească pe cei de la USR” că ea va fi votată.

Ludovic Orban, despre boicotul din Senat și gestul senatorului USR George Dircă

„PSD a votat o lege care a instituit competenţa Parlamentului de a hotărî data alegerilor. Evident că noi am atacat-o la CCR pentru că nu poţi să pui lupul paznic la stână. Un parlamentar nu răspunde pentru voturile pe care le dă în Parlament. Dacă proiectul de lege prin care Parlamentul decide data alegerilor, nu intră pe ordinea de zi sau nu este adoptat, niciun parlamentar care votează împotrivă nu este sancţionat. Şi atunci în ce situaţie ajungem? În care nu mai putem ţine alegeri. Dacă nu mai putem ţine alegeri înseamnă că nu mai avem democraţie în România şi rămân în funcţie Parlamente expirate cum e actualul Parlament din România care pe data de 20 decembrie îşi încheie mandatul conform Constituţiei pentru că ăsta e mandatul, de 4 ani. Democraţia însemană delegarea puterii de la cetăţean către forul reprezentativ care este Parlamentul pe perioadă limitată de timp. Bun, deci Parlamentul a dat această lege. Ce a zis CCR când am atacat şi noi, şi Preşedintele României această lege? A spus că e constituţională această lege care e curat neconstituţională numai că noi ca Guvern care am atacat legea, ei s-au legat de hotărârea noastră de guvern şi au spus că dacă legea intră în vigoare, hotărârea de guvern nu mai este valabilă. Vă daţi seama?”, a declarat Ludovic Orban, joi seară, la Realitatea Plus, potrivit News.ro.

Odată ajuns la Președinte proiectul privind stabilirea datei alegerilor de către Legislativ, spune premierul, șeful statului „a formulat o cerere de reexaminare în care a solicitat Parlamentului anumite lucruri. Ca să putem ţine alegeri, legea nu trebuie să intre în vigoare până în data de 6 decembrie. Asta trebuie să ştie toţi românii. Dacă intră în vigoare până în 6 decembrie, însemană că nu se mai pot ţine alegeri democratice în România. Preşedintele a trimis cerere de reexaminare şi noi am reuşit să blocăm Biroul Permanent al Senatului pentru că un reprezentant al PSD nu mai vrea să audă de PSD şi nu a mai venit la nicio şedinţă şi în plus a fost ales preşedintele Consiliului Judeţean în Ialomiţa şi şi-a dat demisia. Am instituit un boicot, alături de partidele din opoziţie. Fără un Birou Permanent nu se poate întruni plenul Senatului, deci am hotărât să oprim PSD să facă un rău României”.

„Ne-am trezit, marţi, că un senator USR din Biroul Perment, Dircă, nu spun întâmplător, e cel care s-a ales alături de Florin Iordache în conducerea Consiliului Legislativ. Dârcă a venit la Biroul Permanent, a distrus practic solidaritatea opoziţiei asigurând cvorumul pentru Biroul Permanent şi a permis convocarea Senatului. PSD are două obiective: primul, acela de a îşi reface majoritatea în Biroul Permanent prin alegerea a 2 reprezentanţi care trebuie votaţi de plen şi al doilea să respingă cererea de reexaminare a preşedintelui. Şerban Nicolae care a plecat din PSD şi care nu mai poate să deţină funcţia de preşedinte a Comisiei Juridice pentru că a părăsit PSD, el a convocat Comisia Juridică. De ce a convocat Comisia Juridică, abuz în funcţie, clar, uzurpare de calitate, a convocat Comisia Juridică să dea raport de respingere a reexaminării astfel încât plenul Senatului care a fost convocat prin prezenţa senatorului Dârcă de la USR să poată să respingă cererea de reexaminare”, a explicat prim-ministrul.

Ludovic Orban s-a întrebat „cum poate cineva din USR să fie atât de naiv încât să îşi imagineze că un Senat în care jumătate din senatori sunt pesedişti, care au măcelărit legile justiţiei, care au respins orice cerere de anchetare penală, cum să îşi imagineze cineva normal la cap că se poate aduna două treimi pentru astfel de iniţiativă, repet, Fără penali cu o majoritate de senatori PSD care au fost cu cei care s-au aflat în anchete penale. Păi asta e noaptea minţii. Noroc că nu s-au dus în sală că i-am convins să nu se ducă în sală pentru că dacă se întrunea plenul se întâmplau trei lucruri: se respingea cererea de reexaminare şi riscam să nu mai avem alegeri pe 6 decembrie, se respingea iniţiativa Fără penali şi ei recăpătau control asupra Senatului”.

Ce a spus premierul despre reformarea CCR

Ludovic Orban a vorbit și despre reformarea Curții Constituționale.

„Garantăm reformarea CCR. Punem pe alte baze, chiar dacă va fi nevoie de o modificare a Constituţiei, legea o schimbăm cu siguranţă. Acolo nu mai trebuie puşi oameni politici, care să reprezinte interesele unor oameni politici, acolo trebuie puşi profesionişti cu carieră respectabilă în spate, care să aibă o experienţă în magistratiră, care să fie judecători, care să aibă cu adevărat o experienţă prodigioasă şi care poate să devină inclusiv inamovibili. Sau să ne gândim că nu mai e necesară o Curte Constituţională numită în felul acesta, politic. Se poate exersa controlul de constituţionalitate de ÎCCJ”, a declarat Orban.