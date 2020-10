Ludovic Orban și Nicușor Dan se întâlnesc cu ministrul Transporturilor pentru a discuta despre proiectele de infrastructură ale Capitalei (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban, primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, se întâlnesc, vineri dimineață, la sediul Ministerului pentru a discuta despre proiectele de infrastructură la Bucureștiului. Întrevederea este programată, la ora 9.00.

Potrivit unui anunț transmis de Ministerul Transporturilor, ”discuţiile vor viza proiectele de infrastructură şi transport aferente Capitalei şi zonei metropolitane Bucureşti-Ilfov”.

