Ludovic Orban, după votul pe desființarea SIIJ: E important să se pună punct perioadei negre declanșate de PSD / Înainte de vot, mai mulți deputați PNL au primit apeluri false că au fost chemați la DNA Brașov (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a avut o primă reacție, miercuri, după ce proiectul privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a fost adoptat de Camera Deputaților, în rol de primă cameră sesizată. Cu această ocazie, el a precizat că înainte de votul din plen mai mulți deputați liberali au primit apeluri prin care au fost informați în mod fals că sunt chemați la DNA Brașov.

