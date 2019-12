Orban, despre nemulțumirile sindicatelor privind majorarea salariului minim brut: Pe baza studiului de impact, asta e creșterea pe care o considerăm benefică pentru economie (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a insistat că anul viitor salariul minim brut va crește cu 7,2% și nu mai mult, deoarece, conform studiului de impact pe care l-au făcut guvernanții, atât poate susține economia.

Întrebat despre nemulțumirile sindicatelor, premierul a răspuns: „E dreptul lor. Și-au exprimat punctul de vedere, la fel și noi. Anul ăsta, pe baza studiului de impact pe care l-am realizat și a formulei pe care am propus-o, asta e creșterea pe care o considerăm benefică pentru economie. Rămânem deschiși, după cum am convenit la Consiliul Tripartit, pentru discuții anul viitor cu patronatele și sindicatele, pentru a ajunge la o formulă care să devină o constantă”.

Orban a mai declarat că salariul minim în domeniul construcţiilor nu va fi modificat: „Din punctul nostru de vedere, nu există, în conformitate cu prevederile constituţionale, decât un singur salariu minim pe economie, nu mai multe. Acum nu umblăm nici la salariul minim din construcţii, nu umblăm nici la aşa-zisul salariul minim pentru cei cu studii superioare. Din perspectiva noastră, încetul cu încetul, prin creşterea salariului minim, se va ajunge la cifrele respective. Salariul în construcţii rămâne la nivelul actual”.

