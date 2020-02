Premierul Ludovic Orban a vorbit despre modul în care pot fi sprijiniți cetățenii capabili de a face performanță și care pot ridica economia. El spune că programe de tipul Start-Up Nation ar trebui lansate pentru astfel de oameni, nu pentru „pomanageala gândită de PSD".



„Trebuie să lansăm nu Start-Up Nation pentru pomanageala pe care a gândit-o PSD, trebuie lansată Start-up Nation acolo unde există resurse de creativitate, unde există oameni care au capacitatea să facă performanță, Start-Up nation în domeniul IT, Start-Up Nation în cercetare, Start-Up Nation în domeniul studenților și în toate domeniile care pot să ne aducă, cu adevărat, ridicarea economiei românești", a declarat Ludovic Orban, la Consiliul Naţional al PNL.

