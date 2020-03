Ludovic Orban: „Statul trebuie să asigure rezerve de vaccinuri” (VIDEO)

Premierul interimar Ludovic Orban a subliniat că statul român „trebuie să asigure rezerve de vaccinuri”, luni, într-o conferință de presă susținută la Palatul Parlamentului.

„Am avut o dezbatere pe această temă. În principiu, suntem de acord să găsim o formă de responsabilizare a părinților, în vederea vaccinării. Rămâne, în schimb, să stabilim detaliile acestei legi, pentru că numai așa să enunți un proiect de lege... Statul trebuie să asigure rezerve de vaccinuri. Trebuie să se facă o campanie de informare cu consecințele. Sancționarea părinților este o chestiune care trebuie să fie dezbătută în Camera Deputaților”, a declarat Ludovic Orban, luni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.