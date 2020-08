Ludovic Orban: Știrile false promovate de coronasceptici sunt absurde și nu pot fi luate în seamă de oameni cu minimă educație. Nu numai la noi, negaționismul vrea să rupă încrederea între autorități și cetățeni (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban consideră că știrile false promovate de coronasceptici sunt „absurde” și nu pot fi luate în seamă de niciun om cu o „minimă educație” și o „minimă logică”. Pe de altă parte, premierul este de părere că „negaționismul” cu privire la criza COVID-19 „este un curent” ce se regăsește și în alte țări europene, care pare să aibă drept „obiectiv politic” ruperea încrederii între autorități de orice fel și cetățeni.

