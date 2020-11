Ludovic Orban: Sunt extrem de neplăcut surpins de poziția guvernelor din Ungaria și Polonia, pentru că aici e vorba de întreaga Europă / Noi am susținut condiționarea accesării fondurilor europene de respectarea statului de drept (VIDEO)

Premierul României s-a arătat „extrem de neplăcut surprins” de poziția guvernelor de la Budapesta și Varșovia, care și-au manifestat opoziția față de condiționarea accesării fondurilor europene de respectarea statului de drept. „Aici e vorba de întreaga Europă și până la urmă e vorba inclusiv de cetățenii din Polonia și Ungaria”, a subliniat Ludovic Orban, explicând că „este în interesul fiecărui cetățean” din UE ca Facilitatea de Reziliență și Redresare a UE, „această finanțare enormă de 750 de miliarde de euro”, să fie la dispoziția economiilor și statelor europene. În plus, demnitarul român a precizat că această regulă „mai mult ca sigur” se va aplica și în cazul fondurilor din cadrul exercițiului financiar multianual 2021-2027, nu numai pentru cele din facilitatea de redresare.

