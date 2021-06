Ludovic Orban: Sunt onorat pentru fiecare gest de susținere. Dacă se uită cineva la ceea ce am făcut în cei 4 ani la conducerea PNL, eu chiar am adus un suflu nou. Echipa mea este Partidul Național Liberal

Ludovic Orban, președintele PNL și candidat pentru un nou mandat, s-a descris ca fiind „un om modern, care s-a adaptat și a învățat mereu”, însă spune că se bazează în egală măsură pe oameni cu experiență.

Ludovic Orban: „Echipa mea este Partidul Național Liberal”

Liderul PNL a fost prezent în județul Caraș-Severin, sâmbătă, pentru a-l susține pe candidatul PNL la alegerile parțiale din Bocșa, Sorin Perian, despre care spune că este „un gospodar adevărat” și omul „cel mai potrivit pentru a administra acest oraș”.

„Am fost astăzi în județul Caraș-Severin, pentru a-l susține pe candidatul nostru la alegerile locale parțiale din Bocșa, Sorin Perian, un gospodar adevărat, cel mai potrivit pentru a administra acest oraș. I-am transmis că îl vom ajuta și de la București pentru a iniția proiecte și pentru a accesa finanțări, atât de necesare în această zonă. Cu prilejul acestei vizite, am mers și am depus o coroană de flori în memoria lui Dan Stan, subsecretar de stat în Ministerul de Interne în perioada în care am fost premier, care și-a pierdut viața din cauza noului coronavirus”, a scris Ludovic Orban, sâmbătă, pe Facebook.

El a precizat că i-a mulțumit fostului ministru Marcel Vela, președintele PNL Caraș-Severin, pentru susținerea candidaturii sale la Congresul din septembrie.

„I-am mulțumit colegului și prietenului Marcel Vela pentru anunțul privind susținerea candidaturii mele la Congresul din septembrie. Îl cunosc din anii 90 și mă bucur că este în echipa mea. Am lucrat împreună la Guvern, uneori până târziu în noapte, la Comandamentul național pentru situații de urgență, într-o perioadă extrem de grea, cea a stării de urgență”, a adăugat Ludovic Orban.

Președintele PNL s-a arătat „onorat pentru fiecare gest de susținere”.

„Sunt onorat pentru fiecare gest de susținere. Dacă se uită cineva la ceea ce am făcut în cei 4 ani la conducerea PNL, la primari, la șefii de Consilii Județene, la grupurile parlamentare, eu chiar am adus un suflu nou. Sunt un om modern, care s-a adaptat și a învățat mereu. Mă bizui în egală măsură pe oameni cu experiență și consider că trebuie îmbinate experiența cu înțelepciunea și curajul. Echipa mea este Partidul Național Liberal!”, a conchis Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților.

Scandalul momentului! Anamaria Prodan n-a mai rezistat! A spus totul. Ce se întâmplă, de fapt, între ea şi Reghe?