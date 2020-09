Ludovic Orban: „Sunt profund nemulțumit de modul în care s-au derulat mai multe proceduri de licitație” / Ce spune premierul despre solicitarea ministrului Anisie de demitere a șefei ONAC

Prim-ministrul Ludovic Orban s-a arătat, marți, „profund nemulțumit de modul în care s-au derulat mai multe proceduri de licitație”, precum „ultima procedură cu tabletele”. Mai mult decât atât, întrebat despre solicitarea Monicăi Anisie, ministrul Educației, cu privire la demiterea președintei Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), premierul a răspuns că „este posibil”.



„Sunt profund nemulţumit de modul în care s-au derulat mai multe proceduri de licitaţie, ultima procedură cu tabletele, în care nu au avut capacitatea să finalizeze procedura pentru toate cele 250.000 de tablete pentru care am asigurat finanţare de la Guvern. Noroc că am prevăzut această situaţie şi că am alocat 100 de milioane de euro bani pentru tablete prin sistem de decontare”, a declarat Ludovic Orban, la Turnu Măgurele, potrivit Agerpres.

Premierul a vorbit și despre soluţiile pentru finalizarea procedurii de achiziţie a măştilor destinate persoanelor defavorizate, în situaţia în care firma câştigătoare nu îşi va putea onora integral angajamentele.



„Dacă nu livrează cantitatea integrală în termenul prevăzut de contract, normal Ministerul Sănătăţii trebuie să rezilieze contractul şi că încheie contract subsecvent cu firma de pe locul doi. Dacă firma de pe locul doi nu are capacitatea de a livra, procedează la fel, reziliază contractul şi încheie contract subsecvent cu firma de pe locul trei, până obţine cantitatea integrală de măşti”, a explicat demnitarul liberal.



Ministrul Educației a solicitat demiterea șefei ONAC





Monica Anisie a cerut premierului Ludovic Orban demiterea Corneliei Nagy din funcția de președintă a ONAC. „Cei care vor avea de suferit de pe urma incompetenţei oficialilor ONAC sunt elevii, profesorii şi părinţii”, afirma ministrul Educației.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării a luat act de rezultatul dezamăgitor al stadiului licitaţiei privind achiziţia de dispozitive electronice cu conexiune la Internet, organizată de Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate (ONAC). Ministerul a început demersurile pentru achiziţionarea celor 250.000 de dispozitive electronice încă din data de 7 mai, când a fost alocată prin Hotărâre de Guvern suma de 150 de milioane de lei. Toate instituţiile implicate, inclusiv Oficiul Naţional al Achiziţiilor Centralizate, şi-au luat angajamentul să încheie, în termenii agreaţi, toate procedurile, astfel încât dispozitivele să fie, în prima zi de şcoală, la dispoziţia elevilor. Deşi au beneficiat de tot sprijinul MEC în toată această perioadă, oficialii ONAC au refuzat să fie cooperanţi şi proactivi în identificarea de soluţii rapide, dovadă fiind rezultatul catastrofal al acestui întreg proces. Mai grav, ONAC nu a informat în timp util MEC cu privire la stadiul licitaţiei, deşi au existat nenumărate solicitări zilnice privind acest subiect”, se arată într-un comunicat, citat de Agerpres.