Ludovic Orban: Sunt zone unde PSD practică cumpărarea voturilor

Premierul Ludovic Orban a vorbit joi, în exclusivitate la B1 TV, despre fraudarea voturilor la alegerile locale 2020. Mai exact, președintele PNl îi acuză pe social democrați de ”cumpărare de voturi”.

”S-au cumpărat voturi, ăsta e adevărul”

Președintele PNL, Ludovic Orban a dezvăluit faptul că în anumite zone rurale s-au cumpărat voturi cu bani.

”S-au cumpărat voturi, ăsta e adevărul... Sun oameni care... știți cum e ”prinde orbul, scoate-i ochii”... Sigur că au schimbat acum PSD-iștii. N-au mai cumpărat cum obișnuiau ei să cumpere în ziua votului, cu sistem de suveică sau dintr-astea, nu! În anumite zone au făcut-o cu câteva zile înainte. Pe unii îi pun să jure cu mâna pe Biblie, mai ales pe îia care știu că dacă jură pe Biblie, votează. Pe alții îi pun să fotografieze votul ca și condiție a finalizării. Adică, e cu avans și cu lichidare... Ăsta este adevătul. Sunte zone din țara asta unde nu suntem încă în Europa, unde se practică astfel de metode.”, a declarat pentru B1 TV, premierul României, Ludovic Orban.

De asemenea, Orban a evidențiat faptul că la alegerile de anul acesta, partidul politic pe care îl reprezintă a crescut pentru prima dată în Oltenia, cu un procent de peste 30%.

"N-am putut să-i bătem. dar vă spun, la Dolj puteam să-i bătem., pentru că acolo eu le-am propus o chestiune foarte simplă celor de la USR-PLUS. Nu pot să contrazică, pentru că știu foarte bine.", a mai spus primul ministru.

Orban: ”Eu am spus USR că dacă atacă PNL, face un serviciu PSD”

Întrebat despre faptul că cei de la USR-PLUS și în campania asta și imediat după campania asta au atacat Partidul Național Liberal și candidații PNL, în ciuda faptului că premierul Orban a luat decizia ca membriii importanți ai formațiunii PNL care apar în spațiul public să nu îi atace pe cei de la URS-PLUS, primul ministru a făcut următoarele afirmații:

”Adversarul nostru politic este PSD. Un partid se luptă cu adversarul politic, iar adversarul politic este ăla care într-adevăr ... Eu întotdeauna am spus: Cine atacă PNL, cine atacă un candidat PNL, chiar dacă e competiție, dar, de fapt, face un serviciu PSD. Noi am pierdut în multe localități, inclusiv în Oltenia... la Turnu-Severin am pierdut la câteva sute de voturi. Dacă candidatul USR nu și-ar fi depus candidatura și ar fi venit cu noi în înțelegere, câștigam primăria. Vă dau N astfel de exemple!”