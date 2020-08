Ludovic Orban: Suntem guvernul care se află în cea mai dificilă situație în care s-a găsit vreodată un guvern. Ce s-ar fi întâmplat cu România dacă la guvernare ar fi rămas PSD cu Dăncilă? (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a vorbit vineri, la Timișoara, la evenimentul de lansare a candidaților PNL din Timiș la alegerile locale, despre actualul context politic, în care Guvernul se află sub spectrul moțiunii de cenzură depusă de PSD, moțiune despre care premierul spune că este una ”fără vlagă” și depusă ”în batjocură față de cetățean”.

Ludovic Orban: Stau și mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu România dacă la guvernare ar fi rămas PSD cu Dăncilă

Ludovic Orban a vorbit și despre cele nouă luni de guvernare liberală, întrebându-se retoric ce s-ar fi întâmplat dacă la Palatul Victoria s-ar fi aflat echipa social-democrată Vioricăi Dăncilă în această perioadă de criză sanitară și economică, provocate de pandemia de coronavirus.

”E o moțiune depusă de vlagă și depusă în batjocură față de cetățean și față de țară. Stau și mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu România dacă pe data de 4 noiembrie nu ar fi reușit moțiunea de cenzură depusă de PNL și dacă la guvernare ar fi rămas PSD cu Dăncilă și cu toată liota de neisprăviți care și-au bătut joc de România. Când am preluat guvernarea, nu ne-am imaginat că va fi așa. Să fim cinstiți, suntem guvernul care se află în cea mai dificilă situație în care s-a găsit vreodată un guvern: n-avem majoritate parlamentară, există o majoritate populistă în care toți, din toate partidele, parcă au înnebunit, susțin orice fel de populism, orice fel de măsură care n-are nici cap, nici coadă, nici resurse, niciun fel de temei. Suntem minoritari în Parlament și am fost obligați să ne confruntăm cu o pandemie, cu o criză economică asociată și, colac peste pupăză, a trebuit să facem față și la o secetă cum n-a mai fost de 40 de ani. De asemenea, a trebuit să ne confruntăm cu inundații și să ne confruntăm cu o conjunctură economică mondială defavorabilă, în care cu mare greutate am reușit să ne meninem pe linia de plutire”, a spus Ludovic Orban.

În acest context, liderul liberal a avut un mesaj pentru candidații PNL de la alegerile locale din 27 septembrie.

”Au fost nouă luni extrem de grele. Cu toate acestea PNL este în continuare partidul care se bucură de cea mai mare încredere între cetățenii români și partidul care se află pe primul loc în preferințele alegătorilor. Plecați în competiția electorală cu o poziție favorabilă”, a spus Orban.

PSD va anunța marți, „cel mai probabil”, data în care va fi votată moțiunea de cenzură la adresa cabinetului liberal condus de Ludovic Orban, a precizat senatorul Lucian Romașcanu, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, de vineri.

Guvernul a sesizat CCR cu privire la moțiunea de cenzură

Între timp, Guvernul a depus o sesizare la Curtea Constituțională, cu privire la existența unui conflic între instituții în contextul depunerii moțiunii de cenzură.

”Guvernul a sesizat Curtea Constituțională a României în privința unui conflict de natură constituțională provocat de depunerea moțiunii de cenzură de către PSD. Sunt mai multe argumente invocate în această sesizare și cerem PSD să amâne sau să programeze dezbaterea și votul moțiunii de cenzură după pronunțarea Curții Constituționale. Pentru orice om normal la cap, sensul prevederilor constituționale este foarte clar în ceea ce privește posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură de către un parlamentar, respectiv o singură dată în cadrul unei sesiuni parlamentare”, a declarat, vineri, Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului.