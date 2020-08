Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat că autoritățile sunt „în linie dreaptă cu finalizarea lucrărilor pentru deschiderea metroului” din Drumul Taberei. Liderul PNL a fost prezent, marți, la evenimentul care a marcat intrarea lui Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Sectorului 6, ocazie cu care a vorbit despre mai multe proiecte de investiții din Capitală.

