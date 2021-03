Ludovic Orban: Suntem optimiști că în termenul stabilit la nivel european, România va pune PNRR pe masa Comisiei Europene. Obiectivul principal este de a utiliza cât mai eficient cele 30 de miliarde de euro (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, la finalul discuțiilor din ședinta coaliției de guvernare că tema principală a fost legată de stadiul elaborării Planului Național de Reziliență și Redresare (PNRR).

”Tema principală a fost stadiul elaborării Planului Național de Reziliență și Redresare. Am prezentat colegilor stadiul discuțiilor privind construcția PNRR și am prezentat structura, care sunt principalele domenii de alocare, reformele care stau la baza alocărilor și obiectivele pe care ni le-am propus. Obiectivul principal este de a utiliza cât mai eficient cele 30 de miliarde de euro de care beneficiază România pentru investiții și reforme în domeniul infrastructurii, în domeniul educației, al sănătății, mediului, digitalizării, care este o componentă foarte importantă a PNRR, în domneniul managenmentului apelor, sistemului de irigațiilor. (...) Negocierile vor continua și suntem optimiști că în termenul stabilit la nivel european, România va pune pe masa Comisiei un PNRR care să ajute România în efortul de relansare cârt mai rapidă a economiei și de creștere a calității vieții”, a declarat Ludovic Orban.

