Ludovic Orban: Suntem pe un plafon al epidemiei, într-o ușoară descreștere. Trebuie să menținem anumite restricții pentru că încă nu a trecut pericolul. Depinde de comportamentul nostru să menținem acest trend

Premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că în România situația legată de pandemia de coronavirus se îmbunătățește, s-a atins un plafon al îmbolnăvirilor și al deceselor, care tinde să scadă. Totuși, el a recomandat menținerea anumitor restricții pentru a preveni izbucnirea unor noi focare.

Orban s-a declarat mulțumit de faptul că românii nu au încălcat măsurile de izolare de Paște și de 1 mai, motiv pentru care previziunile specialiștilor, acelea că vor avea o creștere în prejma Sărbătorilor, nu s-au adeverit.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.