Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Sud-Est, de la Constanța, că liberalii sunt pregătiți pentru guvernare. Într-un atac la adresa Executivului PSD, Orban și-a atenționat colegii că nu trebuie să cadă în ispita de a lua decizii pe picior și ”de a scoate din joben OUG după OUG”.

”România va continua mersul pe un drum corect alături de președintele Klaus Iohannis și de PNL. Președintele a arătat că are forța de a uni toți românii corecți și cinstiți.

Trebuie să ne pregătim pentru guvernare și suntem pregătiți pentru guvernare. Trebuie să facem lucrul ăsta cu trudă, cu modestie, cu smerenie față de concetățeni, astfel încât orice decizie să garanteze efectele favorabile pentru societatea românească.

Să nu cădem în ispita de a lua decizii pe picior, de a scoate din joben OUG după OUG, fără niciun fel de studiu de impact. (...)

Avem de dus cea mai importantă campanie, cea pentru alegerea lui Klaus Iohannis ca președinte al României. Klaus Iohannis a arătat că este un om căruia nu îi este teamă de adversari, a arătat stăpânire de sine, caracter, capacitatea de a fi de partea oamenilor.

Campania pe care o avem de dus este decisivă. Președintele României dă direcția țării, are capacitatea de a uni toate forțele pentru a reuși ca România să se îndrepte în direcția corectă”, a declarat Ludovic Orban.

