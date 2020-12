Ludovic Orban: Suntem pregătiți să derulăm toate procedurile pentru învestirea Guvernului în cel mai scurt timp posibil (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a oferit mai multe detalii despre întâlnirea coaliției cu președintele Klaus Iohannis, eveniment ce a avut loc marți, la Palatul Cotroceni, în cadrul consultărilor desfășurate în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Liberalii, USR-PLUS și UDMR au participat împreună la discuția cu șeful statului pentru că, spune fostul premier, „din momentul alegerilor am decis să formăm o coaliție de centru-dreapta, care să ofere României un Guvern într-un timp cât mai scurt, care să aibă capacitatea de a face marile reforme de care are nevoie România și capacitatea de a dezvolta România”.

