Ludovic Orban: Suntem singura țară care a crescut investițiile publice în vreme de criză economică / Pentru HoReCa, vom introduce o formă de ajutor de stat (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, pentru B1 TV, că România e singura țară care a crescut investițiile publice în vreme de criză economică. Acesta precizat că firmele românești au avut mai puțin de suferit de pe urma crizei COVID-19 decât alte companii, deoarece Guvernul a venit în sprijinul lor cu mai multe măsuri.

Orban a susținut că sectorul HORECA a fost puternic afectat, dar Guvernul pregătește o schemă de ajutor pentru el: „Zona HORECA a fost foarte afectată, dar și aici, pe lângă măsurile pe care le-am adoptat, vom introduce o formă de ajutor de stat care e deja folosită în două țări europene. Eschemă prin care compensezi 20% din pierderea cifrei de afaceri pe 2020, raportat la 2019. Se dau bani efectiv. 20% din cifra de afaceri. Prin Ministerul Economiei, care are și turismul. Noi deja pregătim actul normativ. Vom face solicitare către Comisia Europeană, pentru că orice formă de ajutor de stat trebuie aprobată anterior de CE, că altfel, dacă le dai bani companiilor și schema nu e aprobată, companiile trebuie să dea banii înapoi”.

Ludovic Orban a precizat că România a depășit estimările Comisiei Europene și ale FMI privind evoluția economică, asta pentru că Guvernul a luat multe măsuri în sprijinul companiilor și, de asemenea, s-au făcut multe investiții publice: „Noi am depășit estimările, că ele sunt făcute static, nu țin cont de politicile economice implementate de Guvern. România e singura țară în care investițiile publice au avut un impact pozitiv în creșterea economică. Suntem singura țară care a crescut investițiile publice în vreme de criză economică. Asta se resimte asupra creșterii economice. Companiile sunt mai puțin afectate decât în alte zone, pentru că noi am luat măsuri: am amânat până în 25 octombrie plata unor taxe și impozite, am dat facilități la plată, am lăsat lichidități în companii, pentru a le permite să aibă capital de lucru și să-și susțină investițiile și să plătească salariile, am accelerat rambursarea TVA, am permis rambursarea înainte de efectuarea controlului. Am implementat măsuri pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru investiții prin IMM Invest, prin programul de garantare al creditelor pentru companiile mari, prin granturi pe care le-am instituit”.

Premierul a mai spus că Guvernul pregătește o schemă de ajutor și pentru zona culturală privată.