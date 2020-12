Ludovic Orban susține că nu are „nici cea mai mică emoţie” în privința alegerii sale în funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor

Ludovic Orban, preşedintele PNL, a susținut că nu are deloc emoții în privinţa alegerii sale la conducerea Camerei Deputaţilor. El s-a arătat convins că toți parlamentarii care compun coaliţia de centru-dreapta îl vor vota.

Ludovic Orban e convins că va fi noul președinte al Camerei Deputaților

Duminică, liderul liberalilor s-a arătat convins că va ajunge la șefia Camerei Deputaților, așa cum conducerea Senatului va reveni partenerilor de la USR-PLUS. Ludovic Orban a admis, totuși, că va fi nevoie de mobilizare deoarece majoritatea parlamentară nu e una tocmai consistentă.

„Nu am nici cea mai mică emoţie. Am încredere în toţi parlamentarii PNL şi USR-PLUS şi în parlamentarii UDMR că vor respecta pactul de coaliţie şi am încredere nu numai că mă vor vota pe mine, că vor vota şi învestirea Guvernului, preşedintele Senatului, care va aparţine USR-PLUS. Vom face mobilizarea, pentru că este nevoie de mobilizare, nu avem o majoritate foarte consistentă”, a declarat Ludovic Orban, citat de Agerpres.

Președintele PNL a mai afirmat că este vizată o înțelegere și cu grupul minorităților, astfel încât susținerea viitorului Guvern în Parlament să fie și mai consistentă.

Orban a mai spus că, probabil, preşedintele Klaus Iohannis va convoca partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări când Parlamentul va fi constituit.

Noi pași în negocierile dintre PNL, USR-PLUS și UDMR

Totodată, Ludovic Orban a vorbit despre „progrese foarte importante” făcute în negocierile de duminică dintre PNL, USR-PLUS și UDMR.Câinele său tocmai murise și suferea enorm după el. S-a uitat din întâmplare pe camera de supraveghere și a încremenit. Este uluitor, a fost ca un ultim bun rămas! (FOTO)

„Am făcut progrese foarte importante.(...) Practic programul mai are două capitole care nu sunt finalizate la momentul la care am plecat. Au rămas puncte de armonizat care vor fi armonizate într-o analiză pe care o vom face cu colegii din coaliţia de guvernare la nivel de lideri de partide”, a afirmat fostul premier.

El a mai precizat că la finalul zilei va fi discutat și calendarul învestirii noului Guvern: „În funcţie de asta, dacă noi ajungem la un calendar pe ni-l propunem, sunt convins că e posibil să învestim Guvernul”.

Potrivit rezultatelor negocierilor dintre liderii celor trei formațiuni politice, PNL va deține 9 ministere în noul Guvern, USR-PLUS - 6, iar UDMR 3. Liberalul Florin Cîțu va fi unica propunere de premier. În vreme ce PNL va da candidatul la șefia Camerei Deputaților, în persoana lui Ludovic Orban, șefia Senatului va reveni USR-PLUS.

Potrivit surselor News.ro, funcțiile de secretar de stat au fost împărţite proporţional cu rezultatul obţinut la parlamentare: PNL ar urma să aibă 42 de secretari de stat, USR PLUS - 26, iar UDMR - 12. De asemenea, PNL va avea 20-22 de prefecţi, USR PLUS - 15-17, UDMR - 4.