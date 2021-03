Ludovic Orban: Susținem un candidat la funcția de Avocat al Poporului care ”să nu aibă o ștampilă de partid”. Renate Weber a pus în pericol viața și sănătatea cetățenilor (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că noul Avocat al Poporului ar trebui să fie o persoană care ”să nu aibă o ștampilă de partid”. Asta în condițiile în care, în Parlament se derulează procedurile pentru revocarea Renatei Weber din această funcție.

”A fost o discuție la nivelul coaliției. Ideea e să susținem un candidat la funcția de Avocat al Poporului care să nu fie partizan politic, care să aibă o carieră în domeniul respectării drepturilor omului, evident, să aibă studii juridice solide. O să discutăm mai multe propuneri, e normal să fie mai multe propuneri. Când vom avea o soluție, o vom anunța public”, a declarat Orban, adăugând că va fi cineva care ”să nu aibă o ștampilă de partid”.

Întrebat ce îi reproșează Renatei Weber, ce articol de lege sau din Constituție a încălcat aceasta, Ludovic Orban a răspuns: ”Foarte multe. De exemplu, a pus în pericol viața și sănătatea cetățenilor, a considerat spitalele centre de detenție. Să vă mai spun de mulțimea de acțiuni, după părerea mea, care au ieșit din cadrul Constituțional și legal”.

Întrebat, de asemenea, dacă despre schimbarea Avocatului Poporului va discuta și cu Vera Jourova, vicepreşedinte al Comisiei Europene pentru Valori şi Transparenţă, Ludovic Orban a precizat: ”Nu cred că face subiectul discuției. Se discută cu doamna vicepreședinte a Comisiei Europene raportul pe 2020 privind evoluția statului de drept”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.